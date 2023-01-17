Талдыкина (Черкасова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Черкасова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.

Сын: Талдыкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.

Сын: Талдыкин Александр

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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