Талдыкина (Черкасова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.
Сын: Талдыкин Александр
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно