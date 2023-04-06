(Коврижных) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврижных) Евдокия

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Место рождения

Егоренки

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Коврижных Петр

Мать: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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