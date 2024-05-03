(Кряжова) Мария Сергеевна 17.10.1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Кряжова) Мария Сергеевна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 17.10.1878 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Кряжев Сергей Савельев01.10.1850 ст. г.р.
Мать
Кряжева (Санина) Федосья Лукьянова1853 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1878 ст.

Отец: Кряжев Сергей Савельев

Мать: Кряжева (Санина) Федосья Лукьянова

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
18.10.1878 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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