(Кряжова) Мария Сергеевна
женский, родилась 17.10.1878 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецКряжев Сергей Савельев01.10.1850 ст. г.р.
МатьКряжева (Санина) Федосья Лукьянова1853 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1878 ст.
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
18.10.1878 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно