Борисов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Алексей Николаевич

Борисов Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.2010

Сын: Борисов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Борисова Ирина Александровна

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.2020

Дочь: Борисова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Борисова Ирина Александровна

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Ирина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close