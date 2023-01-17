Борисов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.2010
Сын: Борисов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Борисова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
29.10.2020
Дочь: Борисова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Борисова Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно