Блажеев (Blazejewski Antoni) Антоний
Место рожденияПольша, Лодзинское воеводство, Любохня, Любохенек (Lubochenek)
Дата рождения1856
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Blazejewski Andrzej
Мать: Bednarek Marianna
Польша, Лодзинское воеводство, Любохня, Любохенек (Lubochenek)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Блажеев Михаил
Иванковцы, Хмельницька область
Смерть
1925