Блажеев (Blazejewski Antoni) Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блажеев (Blazejewski Antoni) Антоний

Место рождения

Польша, Лодзинское воеводство, Любохня, Любохенек (Lubochenek)

Дата рождения

1856

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Blazejewski Andrzej

Мать: Bednarek Marianna

Польша, Лодзинское воеводство, Любохня, Любохенек (Lubochenek)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Блажеев Михаил

Мать ребёнка: не указана

Иванковцы, Хмельницька область
Бракосочетание
1877

Жена: не указана

Польша, Лодзинское воеводство
Смерть
1925
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