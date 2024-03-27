Юсупов Шарафетдин
Место рожденияс.Сарменское Зобовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Сарменское Зобовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович
Мать ребёнка: Юсупова ?
с.Сарменское Зобовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно