Юсупов Шарафетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Шарафетдин

Место рождения

с.Сарменское Зобовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Сарменское Зобовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович

Мать ребёнка: Юсупова ?

с.Сарменское Зобовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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