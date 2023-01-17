Шимутовская Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимутовская Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1914

Сын: Шимутовский Адольф Карлович

Отец ребёнка: Шимутовский Карл Карлович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1914

Сын: Шимутовский Адольф Карлович

Отец ребёнка: Шимутовский Карл Карлович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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