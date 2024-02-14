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Докунин Яков Захарович

Место рождения

д.Ламлево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Докунин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Нифанина (Докунина) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Докунин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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