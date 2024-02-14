Докунин Яков Захарович
Место рожденияд.Ламлево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Докунин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Нифанина (Докунина) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна
Смерть
Неизвестно