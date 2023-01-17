Кучерова Людмила Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Кучерова Лариса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1971
Дочь: Жарая Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Кучеров Валентин Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1977
Дочь: Щербак Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Кучеров Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область