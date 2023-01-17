Кучерова Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерова Людмила Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Кучерова Лариса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.01.1971

Дочь: Жарая Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Кучеров Валентин Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1977

Дочь: Щербак Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Кучеров Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Валентин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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