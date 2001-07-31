Ковалев Никторий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1909
Дата смерти31.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.07.2001
Майкопский район, поселок 10 совхоз