Ковалев Никторий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Никторий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1909

Дата смерти

31.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.07.2001
Майкопский район, поселок 10 совхоз
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