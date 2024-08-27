Айсина Байрамбика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айсина Байрамбика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юзеев Суяргул

Отец ребёнка: Юзей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юзеев Балтас

Отец ребёнка: Юзей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юзей

Рождение ребёнка
1773

Сын: Юзеев Габит

Отец ребёнка: Юзей

Смерть
Неизвестно

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