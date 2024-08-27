Айсина Байрамбика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юзеев Суяргул
Отец ребёнка: Юзей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юзеев Балтас
Отец ребёнка: Юзей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юзей
Рождение ребёнка
1773
Сын: Юзеев Габит
Отец ребёнка: Юзей
Смерть
Неизвестно