Батарцев Кирьян Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батарцев Кирьян Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1895

Отец: Батарцев Федор Степанович

Мать: Батарцева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1923

Сын: Батарцев Тимофей Кирьянович

Мать ребёнка: Батарцева Капитолина Яковлевна

Рождение ребёнка
10.09.1927

Сын: Батарцев Андрей Кирьянович

Мать ребёнка: Батарцева Капитолина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батарцева Капитолина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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