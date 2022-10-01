Батарцев Кирьян Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1895
Рождение ребёнка
18.02.1923
Сын: Батарцев Тимофей Кирьянович
Мать ребёнка: Батарцева Капитолина Яковлевна
Рождение ребёнка
10.09.1927
Сын: Батарцев Андрей Кирьянович
Мать ребёнка: Батарцева Капитолина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно