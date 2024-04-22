Михеев Геннадий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Геннадий Тимофеевич

Место рождения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика

Дата рождения

20.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1968

Отец: Михеев Тимофей Семенович

Мать: Михеева Ксения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1990

Дочь: Никифорова Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Михеева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.1991

Дочь: Иванова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Михеева Лидия Николаевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
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