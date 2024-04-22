Михеев Геннадий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1968
Отец: Михеев Тимофей Семенович
Мать: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
21.01.1990
Дочь: Никифорова Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Михеева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1991
Дочь: Иванова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Михеева Лидия Николаевна
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия