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Сабит

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Хадича

Мать ребёнка: ?

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Якубова Рабия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Сямиулла

Мать ребёнка: ?

с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабитов Жиганша

Мать ребёнка: ?

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абубакирова Зулейха

Мать ребёнка: ?

с. Старый Мочалей
Смерть
Неизвестно
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