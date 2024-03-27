Сабит
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Якубова Рабия
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Сямиулла
Мать ребёнка: ?
с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабитов Жиганша
Мать ребёнка: ?
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абубакирова Зулейха
Мать ребёнка: ?
с. Старый Мочалей
Смерть
Неизвестно