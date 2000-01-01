Suto Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suto Eduard

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Место рождения

Visk, Hust

Дата рождения

16.07.1917

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1917

Отец: Suto Ferenz

Мать: Suto Zofie

Visk, Hust
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