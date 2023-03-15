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Вавринюк Василь

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Место рождения

с. Китаєво Ставропольський Край

Дата рождения

04.08.1916

Дата смерти

22.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1916

Отец: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Мать: Вавринюк Агафія

с. Китаєво Ставропольський Край
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавринюк Зося

Рождение ребёнка
05.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавринюк Зося

с. Зимне
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавринюк Зося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавринюк Зося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавринюк Зося

Смерть
22.09.1986
м. Шатск, Лісова Пісня
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