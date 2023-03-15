Вавринюк Василь
Место рожденияс. Китаєво Ставропольський Край
Дата рождения04.08.1916
Дата смерти22.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1916
Отец: Вавринюк Юхим (Юхтим)
Мать: Вавринюк Агафія
с. Китаєво Ставропольський Край
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
05.05.1953
с. Зимне
Смерть
22.09.1986
м. Шатск, Лісова Пісня