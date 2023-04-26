Горячева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горячев Александр
Рождение ребёнка
03.01.1948
Сын: Горячев Евгений
Отец ребёнка: Горячев Александр
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Горячев Анатолий
Отец ребёнка: Горячев Александр
Смерть
Неизвестно