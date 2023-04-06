Окутина Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти19.03.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
из семьи крестьян, родилась в с.Шокино Нижегородской губернии, Васильевского уезда Российской Империи
Рождение ребёнка
08.11.1896
Дочь: Гавриленко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Окутин Иван Алексеевич
Место жительства
С 1907 по 1929
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Было свое небольшое рыбное хозяйство. Ловили рыбу с применением наемной силы (1-2 чел), продавали ее и тем самым обеспечивали себе пропитание. Был свой дом и корова. Их рыбный промысел сочли незаконн... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Барлетова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Окутин Иван Алексеевич
Ново Покровское
Николаевский р-н, с.Нов.Покровка (Ново Покровское) в районе, где Николаевск-на-Амуре
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Окутина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Окутин Иван Алексеевич
дер. Новопокровское (возможно двойняшка Веры - одна из версий)
Рождение ребёнка
24.09.1914
Отец ребёнка: Окутин Иван Алексеевич
приморская область, Удский уезд, с.Новопокровское
Место жительства
С 1930
Арест
С 03.03.1938 по 27.02.1939
арестована Приморским НКВД СССР как владелица рыбного промысла за связь с удовцами и за антисоветские настроения. Была почти год под тюремным заключением. Выпущена за недостаточностью собранных сведе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный сын Пелагеи. По некоторым сведениям отправлен в Липецк к родителям Пелагеи на воспитание.
Смерть
19.03.1941
Канцер внутренних органов