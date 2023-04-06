Окутина Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкутина Пелагея Семёновна

Окутина Пелагея Семёновна

avatar

Место рождения

Шокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

19.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Шокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
из семьи крестьян, родилась в с.Шокино Нижегородской губернии, Васильевского уезда Российской Империи
Рождение ребёнка
08.11.1896

Дочь: Гавриленко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Окутин Иван Алексеевич

Место жительства
С 1907 по 1929
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Было свое небольшое рыбное хозяйство. Ловили рыбу с применением наемной силы (1-2 чел), продавали ее и тем самым обеспечивали себе пропитание. Был свой дом и корова. Их рыбный промысел сочли незаконн... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Барлетова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Окутин Иван Алексеевич

Ново Покровское
Николаевский р-н, с.Нов.Покровка (Ново Покровское) в районе, где Николаевск-на-Амуре
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Окутина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Окутин Иван Алексеевич

дер. Новопокровское (возможно двойняшка Веры - одна из версий)
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Окутин Федор Иванович

Отец ребёнка: Окутин Иван Алексеевич

приморская область, Удский уезд, с.Новопокровское
Место жительства
С 1930
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Арест
С 03.03.1938 по 27.02.1939
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
арестована Приморским НКВД СССР как владелица рыбного промысла за связь с удовцами и за антисоветские настроения. Была почти год под тюремным заключением. Выпущена за недостаточностью собранных сведе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окутин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Отец ребёнка: не указан

незаконнорожденный сын Пелагеи. По некоторым сведениям отправлен в Липецк к родителям Пелагеи на воспитание.
Смерть
19.03.1941
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Канцер внутренних органов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close