Кочерга (Ивченко) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерга (Ивченко) Варвара

Место рождения

с. Яковенщина, Диканьский район, Полтавская область, УкрССР

Дата рождения

30.03.1921

Дата смерти

12.07.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Яковенщина, Диканьский район, Полтавская область, УкрССР
Бракосочетание
09.06.1939

Муж: Кочерга Александр

Рождение ребёнка
03.04.1941

Сын: Кочерга Валерий

Отец ребёнка: Кочерга Александр

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1946

Дочь: Хандкарян Валентина

Отец ребёнка: Кочерга Александр

Золочев, Львівська область
Смерть
12.07.2002
Полтава, Полтавська область
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