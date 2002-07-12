Кочерга (Ивченко) Варвара
Место рожденияс. Яковенщина, Диканьский район, Полтавская область, УкрССР
Дата рождения30.03.1921
Дата смерти12.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1921
с. Яковенщина, Диканьский район, Полтавская область, УкрССР
Бракосочетание
09.06.1939
Муж: Кочерга Александр
Рождение ребёнка
03.04.1941
Сын: Кочерга Валерий
Отец ребёнка: Кочерга Александр
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1946
Дочь: Хандкарян Валентина
Отец ребёнка: Кочерга Александр
Золочев, Львівська область
Смерть
12.07.2002
Полтава, Полтавська область