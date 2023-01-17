Калужинова Дарья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1874 ст.
Сын: Калужинов Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Калужинов Григорий Аркадьевич
Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович
Рождение ребёнка
28.01.1879 ст.
Сын: Калужинов Иван
Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович
Рождение ребёнка
29.12.1879 ст.
Сын: Калужинов Василий
Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.
Дочь: Евсеева Анастасия Аркадьевна
Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Калужинов Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно