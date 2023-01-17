Калужинова Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Дарья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1874 ст.

Сын: Калужинов Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Калужинов Григорий Аркадьевич

Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.01.1879 ст.

Сын: Калужинов Иван

Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович

Рождение ребёнка
29.12.1879 ст.

Сын: Калужинов Василий

Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович

Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.

Дочь: Евсеева Анастасия Аркадьевна

Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Калужинов Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Калужинов Аркадий Константинович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Аркадий Константинович

Смерть
Неизвестно
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