Омельченко Дмитрий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1934
Дата смерти19.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1934
Отец: Омельченко Прокопий Антонович
Мать: Федосья Филипповна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Прокопьевск
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Прокопьевск
Рождение ребёнка
26.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Смерть
19.06.2016
г.Камень на Оби
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край