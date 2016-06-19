Омельченко Дмитрий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Дмитрий Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1934

Дата смерти

19.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1934

Отец: Омельченко Прокопий Антонович

Мать: Федосья Филипповна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Прокопьевск
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Прокопьевск
Рождение ребёнка
26.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Смерть
19.06.2016
г.Камень на Оби
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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