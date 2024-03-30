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Каледин Павел Александрович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1866

Жена: Каледина Анастасия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Каледина Анна Павловна

Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Каледин Александр Павлович

Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Каледин Иван Павлович

Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Каледин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Каледин Николай Павлович

Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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