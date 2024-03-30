Каледин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Каледина Анна Павловна
Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Каледин Александр Павлович
Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Каледина Анастасия Яковлевна
Смерть
Неизвестно