Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Васильевна

Акилина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
1774

Муж: Яков Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Колосово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close