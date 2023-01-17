Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Захар Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Бракосочетание
1774
Муж: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Смерть
Неизвестно