Ботвич Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ботвич Павел
Мать: Ботвич Анна (Александра)
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария (Марфа)
Мать ребёнка: Ботвич Анастасия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ботвич Иван
Мать ребёнка: Ботвич Анастасия
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ангелина
Мать ребёнка: Ботвич Анастасия
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Ботвич Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ботвич Анастасия
Смерть
1982
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край