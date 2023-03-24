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Ботвич Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ботвич Павел

Мать: Ботвич Анна (Александра)

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария (Марфа)

Мать ребёнка: Ботвич Анастасия

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ботвич Иван

Мать ребёнка: Ботвич Анастасия

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ангелина

Мать ребёнка: Ботвич Анастасия

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Ботвич Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботвич Анастасия

Смерть
1982
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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