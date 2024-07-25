Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1977
Сын: Логачев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Логачев Михаил Андреевич
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.08.1977
Сын: Логачев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Логачев Михаил Андреевич