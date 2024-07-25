Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
07.08.1977

Сын: Логачев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Логачев Михаил Андреевич

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.08.1977

Сын: Логачев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Логачев Михаил Андреевич

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