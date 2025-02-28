Щучкин Николай Федосьев
мужской, родился Вычислено 1802 ст.
умер 1848 ст.
ОтецЩучкин Федосий Михайлович07.08.1768 ст. г.р.
МатьЩучкина Авдотья ПетровнаМежду 1768 и 1770 ст. г.р.
Супруги
Щучкина (Мясникова) Александра ИвановнаВычислено 1817 ст. г.р.
Дети
(Щучкина) Анна НиколаевнаВычислено 1836 ст. г.р.
(Щучкина) Александра НиколаевнаОколо 1840 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
Вычислено 1802 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: (Щучкина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: (Щучкина) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1843 ст.
Дочь: Гудкова (Щучкина) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1846 ст.
Дочь: Щучкина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1848 ст.