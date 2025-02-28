Щучкин Николай Федосьев Вычислено 1802 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Щучкин Николай Федосьев

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1802 ст.

умер 1848 ст.

Отец
Щучкин Федосий Михайлович07.08.1768 ст. г.р.
Мать
Щучкина Авдотья ПетровнаМежду 1768 и 1770 ст. г.р.
Супруги
Щучкина (Мясникова) Александра ИвановнаВычислено 1817 ст. г.р.
Дети
(Щучкина) Анна НиколаевнаВычислено 1836 ст. г.р.
(Щучкина) Александра НиколаевнаОколо 1840 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.

Отец: Щучкин Федосий Михайлович

Мать: Щучкина Авдотья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Дочь: (Щучкина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: (Щучкина) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1843 ст.

Дочь: Гудкова (Щучкина) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
28.07.1846 ст.

Дочь: Щучкина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
1848 ст.

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