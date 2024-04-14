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Симон Родионович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Родион Сергеевич

Мать: Матрона Никитична

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Глеб Симонович

Мать ребёнка: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Иван Симонович

Мать ребёнка: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1840 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
01.09.1850
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-59NW-Z?i=1213&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530

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