Симон Родионович
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смерти1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Родион Сергеевич
Мать: Матрона Никитична
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Глеб Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Иван Симонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840 ст.
Упоминание
01.09.1850
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-59NW-Z?i=1213&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530