(Фаддиева) Ирина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фаддиева Марья Николаевна
Отец ребёнка: Фаддиев Николай
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Фаддиев Николай
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Фаддиев Николай
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фаддиева Ковлия(?) Николаевна
Отец ребёнка: Фаддиев Николай
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Фаддиев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддиев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область