(Фаддиева) Ирина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаддиева) Ирина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фаддиева Марья Николаевна

Отец ребёнка: Фаддиев Николай

Рождение ребёнка
1879

Сын: Фаддиев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Фаддиев Николай

Рождение ребёнка
1882

Сын: Фаддиев Егор Николаевич

Отец ребёнка: Фаддиев Николай

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фаддиева Ковлия(?) Николаевна

Отец ребёнка: Фаддиев Николай

Рождение ребёнка
1890

Сын: Фаддиев Наум Николаевич

Отец ребёнка: Фаддиев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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