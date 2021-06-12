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Кучма Александр Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1948

Дата смерти

12.06.2021

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948

Отец: Бондарев Кирилл Иванович

Мать: Кучма Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.2021
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