Селиванов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанов Василий Иванович

Селиванов Василий Иванович

avatar

Место рождения

дер. Малая Медвежья, Устьянский р-он, Архангельская обл.

Дата рождения

13.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1910

Отец: Селиванов Иван Северьянович

Мать: не указана

дер. Малая Медвежья, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
17.03.1938

Сын: Селиванов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Чеснокова Анна Асекритовна

дер. Рыжково, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Анна Асекритовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close