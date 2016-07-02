Селиванов Василий Иванович
Место рождениядер. Малая Медвежья, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Дата рождения13.01.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1910
Отец: Селиванов Иван Северьянович
Мать: не указана
дер. Малая Медвежья, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
17.03.1938
Сын: Селиванов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Чеснокова Анна Асекритовна
дер. Рыжково, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Бракосочетание
Неизвестно