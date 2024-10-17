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Зимина Анастасия Макаровна

Место рождения

Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1728 и 1737 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Макар Иванов

Мать: Марфа Яковлева

Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1796 ст.

Муж: Зимин Евдоким Евдокимович

Рождение ребёнка
29.03.1806 ст.

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Зимин Евдоким Евдокимович

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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