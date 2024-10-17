Зимина Анастасия Макаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Макар Иванов
Мать: Марфа Яковлева
Бракосочетание
25.01.1796 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1806 ст.
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Зимин Евдоким Евдокимович
Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно