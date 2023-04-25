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Грызунова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1874 ст.

Отец: Резунов Василий Власиев

Мать: Резунова (Шаповаленкова) Анна Михайлова (Гаврилова)

Крещение
03.02.1874 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Феодосийский Александр-Невский Собор. Восприемники: Деревни Байбаки поселянин Петр Архипов сын Урсова и поселянина Петра Николаева Борисова жена Анна Егорова дочь
Смерть
Неизвестно

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