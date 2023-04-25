Грызунова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1874 ст.
Крещение
03.02.1874 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Феодосийский Александр-Невский Собор. Восприемники: Деревни Байбаки поселянин Петр Архипов сын Урсова и поселянина Петра Николаева Борисова жена Анна Егорова дочь
Смерть
Неизвестно