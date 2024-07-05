Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1790 и 1800
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1800
Работа или профессия
Неизвестно
Factory owner
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Teicher (Katzenellenbogen) Channah Binah
Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Spiegel (Katzenellenpogen) Esther Toyba
Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla
Poland
Рождение ребёнка
1840
Сын: Katzenellenbogen Abraham Saul
Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Rabinowitz (Katzenellenbogen) Reitza Zelda
Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla
Смерть
1867
Tarnogrod