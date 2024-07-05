Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali Между 1790 и 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиMoses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali

Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1790 и 1800

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1800

Отец: Katzenellenbogen Abraham \"The Chassid\"

Мать: Katzenellenbogen Malka

Работа или профессия
Неизвестно
Factory owner
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Teicher (Katzenellenbogen) Channah Binah

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla

Рождение ребёнка
1831

Сын: Katzellenbogen Saul-Joel

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Spiegel (Katzenellenpogen) Esther Toyba

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla

Poland
Рождение ребёнка
1840

Сын: Katzenellenbogen Abraham Saul

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Rabinowitz (Katzenellenbogen) Reitza Zelda

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Rosset) Bejla

Смерть
1867
Tarnogrod

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