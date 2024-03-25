Вихарев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихарев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1976

Отец: Вихарев Николай Самойлович

Мать: Вихарева Екатерина

Рождение ребёнка
12.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихарева Оксана Николаевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.2001

Сын: Вихарев Илья Николаевич

Мать ребёнка: Вихарева Оксана Николаевна

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