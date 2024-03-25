Вихарев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1976
Отец: Вихарев Николай Самойлович
Мать: Вихарева Екатерина
Рождение ребёнка
12.05.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вихарева Оксана Николаевна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.2001
Мать ребёнка: Вихарева Оксана Николаевна