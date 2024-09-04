Алгазина Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Алгазина) Мавра Трофимовна
Отец ребёнка: Алгазин Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Алгазин Матвей Трофимович
Отец ребёнка: Алгазин Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Алгазин Трофим Петрович
Смерть
Неизвестно