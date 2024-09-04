Алгазина Наталья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Алгазина) Мавра Трофимовна

Отец ребёнка: Алгазин Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Алгазин Матвей Трофимович

Отец ребёнка: Алгазин Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Алгазин Ипат Трофимович

Отец ребёнка: Алгазин Трофим Петрович

Смерть
Неизвестно

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