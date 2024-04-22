Вьялкин Николай Герасимович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Вьялкин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вьялкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
27.02.1872
Сын: Вьялкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
05.04.1873
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
23.05.1876
Дочь: Еликанида Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Вьялкин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно