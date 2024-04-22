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Вьялкин Николай Герасимович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вьялкин Герасим Иванович

Мать: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Вьялкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.02.1872

Сын: Вьялкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Вьялкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1876

Дочь: Еликанида Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Захаровна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ксения Захаровна

Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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