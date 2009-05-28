Шавшина (Чередилина) Клавдия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения18.03.1928
Дата смерти28.05.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Федорович
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
28.05.2009
г. Климовск, Московская область