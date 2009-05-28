Шавшина (Чередилина) Клавдия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавшина (Чередилина) Клавдия Никифоровна

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Место рождения

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.03.1928

Дата смерти

28.05.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Федорович

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
28.05.2009
г. Климовск, Московская область
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