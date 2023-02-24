Старостин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.2003

Дочь: Старостина Анна Александровна

Мать ребёнка: Старостина Наталья Сергеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Старостина Наталья Сергеевна

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