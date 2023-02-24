Старостин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2003
Дочь: Старостина Анна Александровна
Мать ребёнка: Старостина Наталья Сергеевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Старостина Наталья Сергеевна