Чуровская Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Чуровская Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Чуровской Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Чуровская Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Чуровской Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Чуровская Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Чуровской Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Чуровская Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Чуровской Гаврила Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно