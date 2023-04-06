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Чуровская Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Чуровская Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Чуровской Гаврила Семенович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Чуровская Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Чуровской Гаврила Семенович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Чуровская Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Чуровской Гаврила Семенович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Чуровская Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Чуровской Гаврила Семенович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуровской Гаврила Семенович

Смерть
Неизвестно
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