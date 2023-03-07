Перевозников Родион (Родка) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревозников Родион (Родка) Алексеев

Перевозников Родион (Родка) Алексеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1629

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629

Отец: Перевозников Алексей (Олешка) Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Перевозчиков Андрей Родионов

Мать ребёнка: не указана

дер. Трешинская у Тимошки Конанова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Перевозчиков Пахом Родионов

Мать ребёнка: не указана

дер. Трешинская у Тимошки Конанова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Перевозчиков Федор Родионов

Мать ребёнка: не указана

дер. Трешинская у Тимошки Конанова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close