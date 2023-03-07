Перевозников Родион (Родка) Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1629
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1629
Отец: Перевозников Алексей (Олешка) Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Перевозчиков Андрей Родионов
Мать ребёнка: не указана
дер. Трешинская у Тимошки Конанова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Перевозчиков Пахом Родионов
Мать ребёнка: не указана
дер. Трешинская у Тимошки Конанова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Перевозчиков Федор Родионов
Мать ребёнка: не указана
дер. Трешинская у Тимошки Конанова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678