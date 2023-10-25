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Пастернак Татьяна Анатольевна
Пастернак Татьяна Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.1972
Пол
Женский
Отец
Каштанов Анатолий Иванович
1947 г.р.
Мать
Каштанова Анна Павловна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1972
Отец:
Каштанов Анатолий Иванович
Мать:
Каштанова Анна Павловна
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