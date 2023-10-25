Пастернак Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1972

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1972

Отец: Каштанов Анатолий Иванович

Мать: Каштанова Анна Павловна

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