Шипов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения16.02.1789
Дата смерти25.08.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1789
Место жительства
С 1841
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.08.1876
Место жительства
По 1876