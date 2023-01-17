Шипов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипов Сергей Павлович

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Место рождения

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

16.02.1789

Дата смерти

25.08.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1789
Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1841
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.08.1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1876
Москва, город федерального значения Москва
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