Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

починок Лубяны

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Иванович

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
05.02.1914

Муж: Соколов Петр Иванович

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
мои записи из метрик в тетради
Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Соколов Петр Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Иванович

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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