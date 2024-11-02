Евдокия Васильевна
Место рожденияпочинок Лубяны
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Соколов Петр Иванович
Бракосочетание
05.02.1914
мои записи из метрик в тетради
Рождение ребёнка
27.06.1915
Отец ребёнка: Соколов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно