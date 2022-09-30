Мокрогузов Мокрогуз Денис Дионисий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрогузов Мокрогуз Денис Дионисий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

05.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Мокрогуз Федор

Мать: Анна Филоновна

Воронежская обл., Ладомировский р-н, п. Новоалександровка
Рождение ребёнка
15.03.1935

Дочь: Мокрогузова Ольга Денисовна

Мать ребёнка: Максимова Александра Дидина Семеновна

Смерть
05.10.1943
Красноармеец, __.__.1898 Воронежская обл., Ладомировский р-н, п. Новоалександровка, Место службы: 1093 сп 324 сд. Донесение о потерях Убит 05.10.1943 Белорусская ССР, Могилевская обл., Пропойский р-н... Показать все
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