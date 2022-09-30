Мокрогузов Мокрогуз Денис Дионисий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти05.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Мокрогуз Федор
Мать: Анна Филоновна
Воронежская обл., Ладомировский р-н, п. Новоалександровка
Рождение ребёнка
15.03.1935
Дочь: Мокрогузова Ольга Денисовна
Мать ребёнка: Максимова Александра Дидина Семеновна
Смерть
05.10.1943
Красноармеец, __.__.1898 Воронежская обл., Ладомировский р-н, п. Новоалександровка, Место службы: 1093 сп 324 сд. Донесение о потерях Убит 05.10.1943 Белорусская ССР, Могилевская обл., Пропойский р-н... Показать все