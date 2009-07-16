Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1951
Дата смерти16.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1951
Отец: Черников Борис Павлович
Рождение ребёнка
18.11.1969
Сын: Верещагин Игорь Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Кириллович
Рождение ребёнка
20.04.1971
Дочь: Анисимова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Кириллович
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2009