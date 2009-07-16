Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1951

Дата смерти

16.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1951

Отец: Черников Борис Павлович

Мать: Яшкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.11.1969

Сын: Верещагин Игорь Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Кириллович

Рождение ребёнка
20.04.1971

Дочь: Анисимова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Кириллович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Виктор Кириллович

Смерть
16.07.2009
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