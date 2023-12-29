Чеснок Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснок Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеснок) Ивановна

Отец ребёнка: Чеснок Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеснок) Ивановна

Отец ребёнка: Чеснок Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснок Иванович

Отец ребёнка: Чеснок Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснок Иванович

Отец ребёнка: Чеснок Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеснок Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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