Чеснок Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чеснок) Ивановна
Отец ребёнка: Чеснок Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чеснок) Ивановна
Отец ребёнка: Чеснок Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеснок Иванович
Отец ребёнка: Чеснок Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеснок Иванович
Отец ребёнка: Чеснок Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеснок Яков Иванович
Смерть
Неизвестно