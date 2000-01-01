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Maruška Václav

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Место рождения

Chlumec u Hluboké n. Vlt.

Дата рождения

1871

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Maruška Jan

Мать: Maruškova Magdalena

Chlumec u Hluboké n. Vlt.
Рождение ребёнка
13.06.1914

Сын: Maruška Antonín

Мать ребёнка: Marušková Josefa

Praha
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maruška Václav

Мать ребёнка: Marušková Anna

Praha
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Marušková Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Marušková Josefa

Praha
Смерть
1956
Praha
Похороны
Неизвестно
Praha Olšany
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