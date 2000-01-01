Maruška Václav
Место рожденияChlumec u Hluboké n. Vlt.
Дата рождения1871
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Maruška Jan
Мать: Maruškova Magdalena
Chlumec u Hluboké n. Vlt.
Рождение ребёнка
13.06.1914
Сын: Maruška Antonín
Мать ребёнка: Marušková Josefa
Praha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Maruška Václav
Мать ребёнка: Marušková Anna
Praha
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Marušková Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Marušková Josefa
Praha
Смерть
1956
Praha
Похороны
Неизвестно
Praha Olšany