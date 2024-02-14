Абдулманнаф Мухтаров
Место рожденияБольшие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Мухтар Абдуллов
Мать: Сагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минлифатыма
Рождение ребёнка
04.02.1845
Мать ребёнка: Минлифатыма
Рождение ребёнка
1850
Сын: Хабибулла
Мать ребёнка: Минлифатыма
Смерть
Неизвестно