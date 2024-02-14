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Абдулманнаф Мухтаров

Место рождения

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мухтар Абдуллов

Мать: Сагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минлифатыма

Рождение ребёнка
04.02.1845

Сын: Халиулла Абдулманнафов

Мать ребёнка: Минлифатыма

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хабибулла

Мать ребёнка: Минлифатыма

Смерть
Неизвестно

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