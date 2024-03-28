Мухаметшин Хусаин
Место рождения
Дата рождения20.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898
Отец: Мухаметша Гисматулла улы
Мать: Бибижамал Фахретдин кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яхина (Хусаинова) Фатима
Мать ребёнка: Мухаметшина Зайтуна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаметшина Зайтуна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хусаинов Гайса
Мать ребёнка: Мухаметшина Зайтуна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно