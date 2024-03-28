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Мухаметшин Хусаин

Место рождения

Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898

Отец: Мухаметша Гисматулла улы

Мать: Бибижамал Фахретдин кызы

Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яхина (Хусаинова) Фатима

Мать ребёнка: Мухаметшина Зайтуна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметшина Зайтуна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Хусаинов Гайса

Мать ребёнка: Мухаметшина Зайтуна

Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно

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