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Кондратьев Федор Иванович

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Место рождения

Сузгарье, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

17.01.1928

Дата смерти

20.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1928

Отец: Кондратьев Иван Яковлевич

Мать: Кондратьева Аксинья Ивановна

Сузгарье, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.09.1949

Дочь: Юрина Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Кондратьева Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Захарова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Кондратьева Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1954

Дочь: Капустина Нина Федоровна

Мать ребёнка: Кондратьева Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1956

Сын: Кондратьев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Кондратьева Зинаида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Зинаида Павловна

Смерть
20.04.2001
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
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