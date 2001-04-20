Кондратьев Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения17.01.1928
Дата смерти20.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1928
Рождение ребёнка
04.09.1949
Дочь: Юрина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Кондратьева Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Захарова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Кондратьева Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
30.08.1954
Дочь: Капустина Нина Федоровна
Мать ребёнка: Кондратьева Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
30.03.1956
Сын: Кондратьев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Кондратьева Зинаида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.2001
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия